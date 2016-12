Kristen Stewart: Vom Schlabber-Look zur Chanel-Muse!

Chanel-Shooting!

Kristen Stewarts Look kann man meist nicht als sehr Damenhaft und feminin bezeichnen. Zerwuschelte Haare, lockerer Pulli und Jeans. So sah man sie nun immer öfter an der Seite ihrer Freundin Alicia Cargile. Dass gerade sie das Gesicht von Chanel ist, kann man sich bei solchen Bildern nicht wirklich vorstellen. Und trotzdem zeigte Kristen mal wieder wie wandelbar sie ist. Im romantischen weißen Kleid, oder im kurzen Schwarzen stand sie nun für ein Fotoshooting am Strand von Malibu vor der Kamera. Schade, dass sie sich so feminin und ladylike nicht öfter zeigt!