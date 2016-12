Kristen Stewart: Sie kann auch weiblich aussehen!

Mal nicht im Tomboy-Style!

Kristen Stewarts Style ist für die meisten Fans, die sie aus „Twilight“ kennen, wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Mütze, Sonnenbrille, Kopfhörer, fettige Haare... Kristen ist bekanntermaßen großer Anhänger des Tomboy-Looks. Dass sie aber auch anders kann, beweisen diese zwei neuen Mai Cover der Zeitschrift „Harper´s Bazaar“. Auf dem ersten sieht man Kristen im romantischen rosa Chanel Pailletten-Rock mit passendem Oberteil am Strand sitzen. Das Make-up trägt sie im natürlich Nude-Look und schaut dabei sinnlich in die Kamera. Auf dem zweiten Cover liegt sie verträumt in einer Hängematte und präsentiert sich im weißen Blümchenkleid, natürlich ebenfalls von Chanel. Wow, das ist mal ein Lady-like Look den man gerne öfter von ihr sehen würde!