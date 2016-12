Kristen Stewart: Riesen Karriere-Schub!

Neue Film-Rolle!

Kristen Stewart scheint ihr Leben privat wieder in den Griff bekommen zu haben und zeigt sich nun immer häufiger neben ihrer Freundin Alicia Cargill. Auch beruflich steht ihr ein neuer großer Schritt bevor. Angeblich wird sie als die neue Muse von Woody Allen gehandelt. Der brachte auch Scarlett Johansson schon in zahlreichen seiner Filme unter und verhalf ihr damit zum Mega-Erfolg. In dem neuen Streifen, in dem Kristen die Hauptrolle ergattern konnte wird sie neben Bruce Willis zu sehen sein. 2016 soll der Film dann in die Kinos kommen.