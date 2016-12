Kristen Stewart, Kourtney Kardashian & Co: Die schlimmsten Styling-Fauxpas der Stars

Busenblitzer, Pyjama-Panne und Quetsch-Outfits!

Wenn es ums Styling geht, kann man auch mal ganz schön daneben liegen. Das bewiesem dieses Jahr zum Beispiel Stars wie Kristen Stewart. Mitte November kam sie zu den „Hollywood Film Awards“ in einem grauen Häkel-Top von Chanel, das im Laufe des Abend leider auch einen kleinen Busenblitzer verursachte. Ups. Lachen konnte man über dieses Schwangerschafts-Outfit von Kourtney Kardashian ebenfalls. Ihre riesige Baby-Kugel zwängte sie in einen engen knallroten Pyjama. Nicht gerade vorteilhaft. Aber auch ihre Schwester Kim liebt es bekanntlich eng und knackig bei ihren Klamotten. Sie leistete sich in 2014 mal wieder so viele Styling-Pannen, dass es schon fast zur Gewohnheit wurde. Doch dieses rosa farbene Latex-Kleid von Atsuko Kudo war sogar für eine Kim Kardashian bedenklich! Ein Wunder also, dass sie es da wenigstens mit ihrem Hochzeitskleid nicht auf diese Style-Pannen-Liste schaffte...