Kristen Stewart: Ist das ihre neue Freundin?

Sie könnten auch Schwestern sein!

Kaum ein Geheimnis wird von „Twilight“-Star Kristen Stewart besser gehütet als ihr Liebesleben. Angeblich trennte sie sich vor einigen Wochen von ihrer Freundin Alicia Cargile, doch offiziell bestätigt wurde natürlich noch nichts. Trotzdem sah man sie nun immer öfter in Begleitung einer neuen Freundin und die könnte optisch sogar fast ihr Zwilling sein. Lyndsey Gunnulfsen ist die Frontfrau einer bisher noch unbekannten Rockband und wurde nun auch zusammen mit der Schauspielerin am Flughafen gesichtet. Anders als Alicia damals hielt sie allerdings einen großen Abstand zu Kristen, von Händchenhalten also keine Spur.