Kristen Stewart: Ihre eigene Mutter outet sie vor der ganzen Welt!

Also doch!

Kristen Stewart machte seit der Trennung von Robert Pattinson aus ihrem Liebesleben ein großes Geheimnis und das rief natürlich viele Spekulationen auf den Plan. Allen voran wurde immer wieder behauptet, dass die Schauspielerin lesbisch wäre und sich in ihre Assistentin Alicia Cargile verliebt hat. Doch Kristen schwieg dazu eisern! Ausgerechnet aus ihrer eigenen Familie kam nun das, was alle bereits geahnt haben: Jules Stewart outete ihre Tochter! „Ich habe Kristens neue Freundin kennengelernt. Ich mag sie. (...) Was sollte man daran nicht akzeptieren, wenn sie jetzt eine Freundin hat?! Sie ist glücklich.“, verriet sie gegenüber der „Sunday Mirror“. Ob Kristen diese News gefallen wird? Schließlich will sie ihr Privatleben doch eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit raus halten...