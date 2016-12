Kristen Stewart: Eifersüchtig wegen der bevorstehenden Hochzeit von Robert Pattinson?

Eisiges Schweigen!

Alle hielten es erst für einen Aprilscherz, als sich Rapper T-Pain verplapperte und verkündete, dass Robert Pattinson und seine Freundin FKA Twigs verlobt sind. Doch nun scheint dieses Gerücht wirklich wahr zu sein. Angeblich können es die beiden kaum abwarten und sogar Kinder sind bereits im Gespräch. Eine, die davon aber bestimmt nichts hören will, ist Roberts Ex-Freundin Kristen Stewart. Lässig in Hoodie, mit Beanie Mütze, Sonnenbrille und Kopfhörern kam sie gestern am Flughafen von Los Angeles an und ließ sich von ihrer Eifersucht nichts anmerken. Schweigend bahnte sie sich ihren Weg zum Auto. Wie nah ihr Roberts bevorstehende Hochzeit geht, kann man also nur erahnen.