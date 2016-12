Kristen Stewart: Die Wahrheit über ihre „Twilight“-Sexszene mit Robert Pattinson!

"Höllenqualen!"

Während es bei Robert Pattinson in Sachen Liebe gerade so richtig gut läuft, schießt seine Ex-Freundin Kristen Stewart nun mit intimen Details gegen ihn. Ist das etwa ihre Art auf die Nachricht von Roberts und FKA Twigs´ Verlobung zu reagieren? In einem Interview mit Harper´s Bazaar verriet sie, dass die Sexszene zwischen ihr und Robert in dem Film Twilight „die reinste Höllenqual“ war. „Bei 'Twilight' mussten wir die epischste Sexszene aller Zeiten drehen. Es musste perfekt und überirdisch, übermenschlich und ein besserer Sex werden, als man sich jemals hätte vorstellen können.“. Die Erwartungen der Fans konnten die beiden jedenfalls erfüllen!