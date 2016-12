Kris Jenner: Sie stellt Tochter Kylie wegen ihrer Kurven bloß!

Kris vs. Kylie!

Oh oh, da bahnt sich doch schon wieder der nächste Familienstreit im Hause Kardashian an. Kylie Jenner wurde vor wenigen Tagen 18 Jahre alt und genießt nun die Vorzüge des Jetset-Lebens ohne ihre Mutter. Während ihres Mädels-Urlaubs zeigte sie sich dabei in einem pinken Vintage-Badeanzug, den sie scheinbar bei Mama Kris geborgt hatte. Die postete daraufhin dieses Foto auf Instagram und schrieb dazu: „Wem steht es besser?“. Die meisten ihrer Fans sehen Kris´ schmaleren Body da natürlich weit vorne und Kylie muss einiges an Figur-Kritik einstecken. Mama Kris beweist damit also einmal mehr, dass sie sich von ihren Töchtern nicht unterbuttern lässt.