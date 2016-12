Kris Jenner: Haben sie und ihre neue Liebe Corey Gamble Hochzeits-Pläne?

Auf Wolke Sieben!

Nach dem Kris Jenner die Scheidung von Bruce Jenner eingereicht hat und diese im März vollzogen werden soll, schwebt sie bereits wieder auf Wolke sieben. Der neue Mann an ihrer Seite Entertainment Manager Corey Gamble. Die beiden trennen zwar ganze 25 Jahre, doch Kris soll Gerüchten zu Folge die Beziehung sehr ernst nehmen. Ist Corey also doch nicht nur ein Toy Boy für sie? Wir sprachen ihn auf die Verlobungspläne an, doch leider gab es von seiner Seite nur eisiges Schweigen. Vielleicht bringt ja Weihnachten, das Fest der Liebe, so einige Überraschungen mit sich.