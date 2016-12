Kourtney Kardashian: Zeigt sich beim Milchabpumpen!

Peinlich oder normal?

Am Wochenende feierte Kim Kardashians Schwester Kourtney Geburtstag und postete einige Schnappschüsse aus Las Vegas auf Instagram. Von Mama Kris Jenner gab es diese tolle Sahnetorte und anschließend wurde wild gefeiert. Doch natürlich dürfen neben all dem auch die Kinder nicht vergessen werden und so hieß es nachts noch: Milch abpumpen für ihren 4 Monate alten Sohnemann Reign Aston! Auch davon teilte Kourtney ein Bild mit ihren Fans und schrieb dazu: „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas“. Naja, dieser Plan scheint wohl nicht ganz aufgegangen zu sein. Über eine halbe Million Fans finden das Foto der 3-fach Mama dennoch witzig!