Kourtney Kardashian: Will sie sich wirklich von Scott Disick trennen?

Nach Fremd-Flirt mit der Ex!

Immer wieder leben Kourtney Kardashian und ihr Freund Scott Disick ihre Beziehungskrisen in der Öffentlichkeit aus, nicht so jedoch dieses Mal. Scott wurde dabei erwischt, wie er in Monte Carlo mit seiner Ex-Freundin flirtete und schon machen Gerüchte die Runde, dass Kourtney von seinen Eskapaden endgültig die Nase voll hat und sich trennen will. Selbst äußerte sie sich bisher jedoch noch nicht zu dem Thema und auch ihre Familienmitglieder schweigen. Weder Schwager Kanye West, noch Mama Kris Jenner geben Entwarnung. Macht Kourtney dieses Mal also ernst? Den drei Kindern zu Liebe fand das Paar bisher immer wieder zusammen, doch Scotts Alkohol und Party-Sucht belasten die Beziehung seit Monaten. Dass Kourtney die Reißleine zieht, würde man ihr jedenfalls nicht verdenken!