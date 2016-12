Kourtney Kardashian: So viele Babypfunde hat sie bisher schon verloren!

Nach ihrer dritten Schwangerschaft!

Reality-Star Kourtney Kardashian bekam vor vier Monaten ihr drittes Kind Reign Aston Disick. Nach der Geburt wollte sie ihre Schwangerschaftskilos allerdings so schnell wie möglich wieder los werden und quälte sich seitdem fast täglich im Fitnessstudio! Mit Erfolg, wie dieses aktuelle Bild auf Instagram zeigt. Auf der Waage stehen 116 Pounds, was umgerechnet etwa 52 Kg entspricht. Bei einer Größe von nur knapp 152 cm ist ihr Gewicht also wieder völlig im Normalbereich! Erst vor einem Monat postete sie dieses Foto von ihrer Waage, die zu diesem Zeitpunkt noch umgerechnet etwa 54 Kg anzeigte. Die Pfunde purzeln bei der 3-fach Mama also munter weiter und diese Bilder zeigen, dass auch ihre Kurven so langsam wieder richtig in Form kommen!