Kourtney Kardashian: Nur noch enge Klamotten!

Ihr neuer superschlanker Body!

Eigentlich sind es eher Kim Kardashian und Kylie Jenner die in der Reality-Familie stets mit ihren Outfits für Aufsehen sorgen, doch auch Kourtney Kardashian scheint sich nun nicht mehr länger verstecken zu wollen. Nach dem ihr Ex-Freund Scott Disick nach zahlreichen Partyeskapaden in eine Entzugsklinik eingewiesen wurde, scheint Kourtney ihr Singleleben in vollen Zügen zu genießen und sich immer offenherziger der Welt zu präsentieren. Und warum auch nicht? Nach der Geburt ihres dritten Kindes Reign hat die Brünette ordentlich an ihrem Body gearbeitet und zeigt sich nun gern figurbetont. Sehr sexy, liebe Kourtney!