Kourtney Kardashian: Erstes Bikini-Bild nach der Schwangerschaft!

Es wird tropisch heiß bei Kourtney

Baby-Pfunde-Frust, die Trennung von Freund Scott Disick, das alles zerrte an den Nerven von dreifach-Mama Kourtney Kardashian, doch nun ist Schluss damit. Bereits vor einige Monaten begann der Reality-Star wieder hart an sich zu arbeiten und zeigte sich nun gestern erstmals wieder im Bikini! Ja, die harte Arbeit hat sich gelohnt, denn Kourtney präsentiert sich der Welt nicht nur total entspannt und perfekt gebräunt, sondern auch mit einem wahren Traumbody! Da dürfte ihr Ex Scott wohl große Augen machen, doch diese Kurven sind für ihn nun wohl endgültig tabu!