Kourtney Kardashian: Bekommt ihr Freund Scott Disick ein Kind mit einer anderen Frau?

Seitensprung mit Folgen?

Um dreifach-Mama Kourtney Kardashian und ihren Freund Scott Disick ist es seit der Geburt ihres Sohnes Reign im Januar wieder etwas ruhiger geworden, doch dieses Gerücht schlägt nun ein, wie eine Bombe! Scott könnte wieder Vater werden, doch die Mutter des Kindes ist nicht etwa Kourtney, sondern eine Partybekanntschaft! Er soll seiner Freundin untreu gewesen und mit einer anderen Frau nach einer durchzechten Nacht in einem Club in Arizona im Bett gelandet sein! Ein Insider verriet gegenüber dem OK! Magazine: „Am Tag nach dem es passierte, schrieb Scott sie an und fragte, ob sie die Pille nimmt. Er war nervös was nach dieser Nacht folgen könnte.“. Sollte seine Affäre wirklich ein Kind von ihm erwarten, könnte das die Beziehung des Hollywood-Pärchens ein für alle Mal zerbrechen lassen! Kourtney selbst äußerte sich dazu allerdings noch nicht.