Kit Harington: Jon Snow wieder in Staffel 6 von „Game of Thrones“?

Doch nicht tot?

Für seine Fans war es die Schock-Szene der gesamten Staffel von „Game of Thrones“. Kit Harington alias Jon Snow verstarb in der finalen Folge der 5. Staffel, doch wie der Schauspieler nun verriet, bedeute das für ihn keines Falls das Aus. Gegenüber eines belgischen Magazins sagte er: „ Lasst mich nur so viel sagen, Game of Thrones wird noch einige Zeit Teil meines Lebens sein. Ich werde denke ich in den Dreißigern sein, wenn es vorbei ist“. Seine Fans hatten bis dahin nie die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Lieblingscharakter wieder auf die Bildschirme zukehren wird. Scheint, als hätten sie damit Recht gehabt.