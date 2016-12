Kirsten Dunst: Super schlank trotz „Pizza“-Diät!

Sie musste zunehmen!

Für ihre Rolle in der zweiten Staffel von Fargo konnte sich Kirsten Dunst über eine ganz besondere Diät freuen, nämlich über eine Pizza-Diät! Denn statt Sport und strikter Ernährungsumstellung konnte sie es sich so richtig gut gehen lassen und musste sogar einige Kilos zunehmen. „Ich war in Calgary und es war kalt, also habe ich viel Pizza bestellt und gegrillten Käse“, erzählt sie in der Show von Jimmy Kimmel. „Ich bin einfach nur in meinem Bett geblieben, habe ,Friday Night Lights' geschaut und gegessen“. Die extra Kilos sah man ihr gestern am Flughafen von Los Angeles allerdings so gar nicht an...