Kim Kardashian: Zwischenfall bei Autogramm-Stunde!

Attacke von Tierschützern!

Kim Kardashian promotet gerade ihr erstes Buch „Selfish“ und musste feststellen, dass sie damit nicht bei jedem gut ankommt. Während ihrer Autogrammstunde im Einkaufscenter Barnes and Noble in Los Angeles wurde sie von Tierschützern wüst beschimpft. „Tiere haben Gefühle, so wie wir“, riefen sie unter anderem und mussten schließlich von den Sicherheitsleuten hinausbefördert werden. Das gleiche passierte auch während ihrer Autogrammstunde in New York. Kim selbst lächelte leicht irritiert, blieb aber gelassen und signierte munter weiter. Ganz Profi eben.