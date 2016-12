Kim Kardashian und Kanye West auf Weihnachts-Shopping-Tour

So teuer sind die Geschenke der Kardashians!

Kim Kardashian und Kanye West müssen einen ganz besonders großes Weihnachtsbaum zu Hause haben, denn Gerüchten zu Folge soll das Paar bei ihren Weihnachtseinkäufen nicht gegeizt haben. Gemeinsam trafen wir die beiden gestern in Beverly Hills. Kanye in einem grauen Trench Coat und Kim ganz in schwarz mit Blazer. So wollten sie noch einmal die letzten Geschenke besorgen. Dabei hörte man zuvor schon, dass Kanye allein für Tochter North bereits Geschenke im Wert von über 60.000 Euro gekauft haben soll. Da wird an Weihnachten wohl allerhand auszupacken sein.