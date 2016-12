Kim Kardashian und Co: Die größten Schocker der Familie 2014

Nackter Po, Luxus-Hochzeit und eine mögliche Geschlechtsumwandlung...

Der Kardashian-Clan war in diesem Jahr mal wieder nicht aus den Medien wegzudenken. Allen voran Kim Kardashian und ihr Ehemann Kayne West. Dass ihre Hochzeit groß werden würde, das konnte man im Vorfeld schon erahnen, doch am Ende schockten sie ihre Fan-Gemeinde dann doch: 15 Millionen Euro! So viel ließen sich die beiden den schönsten Tag ihres Lebens kosten! Wow! Doch auch Kims Stiefvater Bruce Jenner sorgte ordentlich für Furore. Ende 2013 trennten er und seine Frau Kris Jenner sich, doch seit dem scheint Bruce in einer Identitäts-Krise zu stecken. Immer mehr veränderte er sein Äußeres und wurde nach und nach zur Frau.