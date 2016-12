Kim Kardashian: So rückt sie ihren Babybauch ins Rampenlicht!

Gewagtes Styling!

Kim Kardashian fiel bei der Fashion Week in New York mal wieder mit einem sehr außergewöhnlichen Styling auf. Die werdende Mama ist ja bekannt dafür, gerne ihre Kurven zu zeigen, doch bei diesem Outfit von Givenchy kam vor allem ihr Babybauch so richtig zur Geltung. Das Spitzenkleid, das locker bis zum Boden fiel, gewährte durch transparente Einsätze viele Einblicke und auch ein tiefes Dekolleté durfte natürlich nicht fehlen. Dazu kombinierte die Reality-Queen einen silbernen Rosenkranz und trug ihre Haar streng zurück gebunden. Ein Schwangerschafts-Look der besonderen Art. Typisch Kim eben.