Kim Kardashian: So reagiert sie auf das Coming Out ihres Stiefvaters Bruce Jenner!

"Bruce ist Liebe"

Bruce Jenner will eine Frau werden, das verreit er Freitag in einem exklusiven Interview der gesamten Welt. Doch wie reagierte seine Familie auf diese Nachricht? Gerade um seine Ex-Frau Kris Jenner rankten sich zuletzt wilde Spekulationen. Angeblich habe sie Bruce vor dem Interview gedroht, weil sie Angst hatte, er könnte zu viele private Details preisgeben. Doch ihr neuester Tweet scheint in eine völlig andere Richtung zu gehen: „Nicht nur dass ich ihn 25 Jahre lang meinen Ehemann nennen durfte und er der Vater meiner Kinder ist. Jetzt darf ich ihn auch meinen Helden nennen.“. Bruces Stieftochter Kim soll mit dem Outing bisher am besten klar kommen. Sie postete kurz nach dem Interview: „Liebe ist der Mut, die wahrhaftigste, beste Version von dir selbst zu leben. Bruce ist Liebe. Ich liebe dich, Bruce“. Auch die anderen Familienmitglieder bekundeten via Twitter und Instagram an Bruce Seite zu stehen. Rückdeckung ist ihm also sicher!