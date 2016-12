Kim Kardashian: Sieht man hier schon eine Babykugel?

Kim im Schwangerschafts-Look!

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kim Kardashian und ihr Ehemann Kanye West wieder Eltern werden und schon starrt die ganze Welt gespannt auf Kims wachsenden Babybauch. Gestern trafen wir die Reality-Queen in Beverly Hills, wo sie sich mit ihrer Assistentin auf den Weg zum Frühstücken machte und zum ersten Mal konnte man unter ihrem engen schwarzen Kleid wirklich eine Wölbung erkennen! Nur einen Tag zuvor zeigte sie sich in einer beigen Version des Kleides bei der Geburtstagsparty ihres Mannes Kanye West, in der sie jedoch um einiges schmaler wirkte. Ob es an fehlender Shape-Unterwäsche, oder einfach nur der Farbe des Kleides lag, kann nur spekuliert werden. Fakt ist aber, mit ihrer Givenchy Handtasche und ihren hochhackigen schwarzen Hermes Sandalen machte Kim auch mit Schwangerschaftsbauch eine tolle Figur.