Kim Kardashian: Sie wurde abgewiesen!

Zu viele negative Schlagzeilen!

Obwohl sie auf der ganzen Welt bekannt ist und ein Millionen schweres Konto besitzt, gibt es auch für Kim Kardashian Grenzen. Und eine wurde ihr nun im Club „Soho House“ in Los Angeles aufgezeigt. Dort verweigerte man dem It-Girl den Einlass, weil sie viele negative Schlagzeilen verursacht und sich immer zu viele Paparazzi um sie herum scharen. Das plauderte nun Tim Geary, ein ehemaliger Mitarbeiter des Clubs aus. Auch Britney Spears wurde dort schon einmal abgewiesen. Dass sich nun auch Kim in diese Riege einreihen musste, wird ihr wahrscheinlich so gar nicht gefallen haben.