Kim Kardashian: Sie versetzt Paris in einen Ausnahmezustand!

Platinblond auf der Fashion Week Paris!

Das Kim Kardashian ein riesen Fan von Paris ist, weiß man spätestens nachdem sie im letzten Jahr dort mit Freunden und Familie ihren Polterabend zelebrierte. Nun ist die Neu-Blondine wegen der Pariser Fashion Week wieder zu Besuch in der Stadt der Liebe und lässt Fans und Fotografen fast durchdrehen. Bei einem Besuch mit ihrer Mutter Kris Jenner in einem ihrer Lieblings-Restaurants nahe der Camps-Élysées zeigte sich Kim in einer glänzenden Lederhose, einer rosé farbenen Felljacke und mit rosa Highheels. In dem anschließenden Gedränge durch die Massen der Fans hatten ihre Bodyguards dann alle Hände voll zu tun, um Mutter und Tochter unversehrt ins Auto zu begleiten. Paris zeigte sich dank Kim also mal wieder im Ausnahmezustand!