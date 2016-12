Kim Kardashian: Selbst im Mini-Urlaub mit der Familie nicht ohne Kameras!

Die Kardashians in San Diego!

Gerade starten in den USA die neuen Folgen von „Keeping up with the Kardashians“. Für Kim, Khloe und den Rest ihrer Familie heißt das Promotion-Stress pur. Kein Wunder also, warum sich die Mädels eine kleine Auszeit gönnen und in San Diego einen Mini-Urlaub verbringen. Zusammen mit Mama Kris Jenner trafen wir sie gestern beim Mittagessen, doch von Entspannung keine Spur. Auch hier wurden Kim, Khloe und Kris von Kameras verfolgt, die schon wieder für die kommenden Sendungen aufzeichneten. Ein Urlaub mal ganz unter sich, scheint es in ihrer Welt also nicht zu geben.