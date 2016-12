Kim Kardashian: Schwarz, eng und durchsichtig

Iihr neuester Look in NY!

34 Grad und Hitze pur, doch für Kim Kardashian ist das lange noch kein Grund die Sommermode aus dem Schrank zu holen. Die Schwangere zeigte sich gestern in New York lieber in ihrer neuen Lieblingsfarbe: Schwarz! Ein Jackett aus Samt und ein enger langer Rock, Peeptoes und eine riesige Sonnenbrille waren aber längst nicht das Auffälligste an ihrem Styling. Ein transparentes Top stellte ihr pralles Dekolleté auffällig zur Schau und ließ keinen Zweifel aufkommen, dass dieser kurvige Body sich nicht vor der Öffentlichkeit verstecken will.