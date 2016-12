Kim Kardashian: Riesen Andrang in Paris auf ihre neue Beauty Linie!

Alle wollen Haare wie Kim!

Wenn Kim Kardashian eins versteht, dann ist es, wie man sich selbst zu einer eigene Marke macht. Und dass sie damit mega erfolgreich ist, zeigt nicht nur ihre Serie „Keeping up with the Kardashians“, sondern auch ihre eigene Beautylinie. Gestern präsentierte sie ihre Haarprodukte zum ersten Mal in Paris und das natürlich in keinem geringeren Geschäft, als dem Marionnaud Store an der Champs Elysee. Hunderte wartende Fans konnten es kaum abwarten und als Kim endlich den meterlangen roten Teppich betrat, brach das schiere Chaos aus. Gekreische, Tränen, Paparazzi, Blitzlicht... doch eine Kardashian weiß mit so was natürlich umzugehen. Ihre Haare hatte Kim schlicht und glatt gestylt und trug dazu ein braunes Wickelkleid, dass ihre Kurven mal wieder auffällig in Szene setze. Bei so einem Andrang am roten Teppich dürfte es einen nicht wundern, wenn ihre neueste Geschäftsidee wieder ein absoluter Renner wird.