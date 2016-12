Kim Kardashian: Ostern bei den Kardashians!

So sexy kann unschuldiges Weiß sein!

Zu Ostern präsentierte sich die gesamte Kardashian-Familie in unschuldigem Weiß auf dem Weg zur Kirche. Mit dabei Kris Jenners Toyboy Corey Gamble und auch Kylie Jenners angeblicher Freund Tyga, der mit seiner Tochter kam. Das wohl freizügigste Outfit hatte an diesem Tag allerdings mal nicht Skandalnudel Kim an, sondern ihre kleine Schwester Kendall Jenner. Sie zeigte sich mit einem bauchfreien Nackholder Top und einem knackigen engen Rock. Sexy war sie damit auf jeden Fall, doch für einen Besuch in der Kirche an Ostern war ihr Style doch etwas unangemessen.