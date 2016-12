Kim Kardashian: Nun wird ihr Cover auch noch von Animationsheld Ted kopiert!

Ted im Kardashian-Style!

Kim Kardashian musste sich für ihr „Paper Magazin“ Cover einiges an Kritik anhören. Vor allem diese splitternackten Bilder kamen bei einigen Fans so gar nicht gut an und wurden im Internet mehrfach veralbert. So auch von Star Blogger Perez Hilton, der damals diese Version des Covers online stellte. Über die neueste Ausgabe von „Entertainment Weekly“ dürfte aber auch Kim schmunzeln können. Animationsheld Ted zeigt dort, wie elegant er ein Bierglas auf seinem pelzigen Popo balancieren kann – genau wie einst Kim mit ihrem Sektglas. Was für eine witzige Idee!