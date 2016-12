Kim Kardashian: North West bekommt Fashion-Show-Verbot von Designern!

Kim ist entsetzt!

Nachdem Kim Kardashian ihre kleine Tochter North schon des Öfteren mit auf Fashion-Show mitnahm, soll nun Schluss damit sein. Vor allem auf der Show von Alexander Wang in New York fiel North durch ihr Gezeter und Geweine negativ auf. Aus diesem Grund erklärten nun mehrere Designer ihre Shows zur kinderfreien Zone. Für Kim Kardashian ein Skandal. Sie findet, dass ihre Tochter damit diskriminiert wird. Ist North am Catwalk nicht willkommen, so will auch Kim sich in Zukunft da nicht mehr blicken lassen.