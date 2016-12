Kim Kardashian: North friert, aber Hauptsache sie sieht gut aus!

Rabenmutter?

Ist Kim Kardashian eine schlechte Mutter? Diese Fragen stellen sich wohl viele, wenn sie Bilder wie diese sehen. Kim und ihre Tochter North unterwegs in New York und das in eisiger Kälte. Und dabei scheint die kleine North viel zu wenig an zu haben. Nur mit Strumpfhose, Rock und dünnem Lederjäckchen geht sie an der Hand ihrer Mutter. Und dass ihr die eisigen Temperaturen so gar nicht gefallen, merkt man deutlich an ihrem Gequengel. Vielleicht hätte Kim ihr einfach mal eine dickere Jacke anziehen können!