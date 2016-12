Kim Kardashian: Noch mehr zugelegt als in ihrer ersten Schwangerschaft!

Kim ist genervt!

Jede Schwangerschaft ist anders. Das muss auch Kim Kardashian gerade feststellen. Gestern verkündete sie auf Twitter, dass sie bereits satte 24 Kilo zugenommen habe. Wow, selbst für sie ein neuer Rekord, denn 2013 bei ihrer ersten Schwangerschaft waren es mal gerade 23 Kilo! Und das insgesamt! 6 Wochen hat Kim eigentlich noch vor sich und befürchtet selbst, dass noch einige Pfunde mehr draufkommen werden. Ob sie nach der Geburt ihres Sohnes auch so schnell wieder zur alten Form zurückkehren wird? Beim letzten Mal dauerte das lediglich 4 Monate. Man darf also gespannt sein mit welchem Diät- und Power-Sport-Programm sie es dieses Mal schaffen will.