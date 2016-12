Kim Kardashian: Mode-Unfall!

Paparazzi treten auf ihr Designer-Kleid!

In ihrem Sophie Theallet Kleid machte Kim Kardashian neben Ehemann Kanye West bei der „Time 100“ Gala in New York wirklich eine umwerfende Figur! Doch dass dieser Auftritt fast in die Hose gegangen wäre, beweist dieses Video. Man sieht Kim beim Verlassen ihres Hotels und um sie herum wie immer eine Schar Paparazzi. Doch dann passiert das Unglück! Einer der Fotografen tritt vor lauter Eifer aus Versehen auf Kims lange Schleppe. Das It-Girl dreht sich plötzlich erbost um und auch ein Helfer eilt sofort zur Stelle, um zu gucken, ob das Designerkleid noch heil ist. Klar, dass es nach dieser Nummer von Kim kein einziges Lächeln mehr für die wartende Menge gab, sondern sie schnurstracks in Richtung Wagen eilte. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich an der Seite ihres Mannes lief dann kurze Zeit später aber zum Glück reibungslos.