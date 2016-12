Kim Kardashian: Lippen-Bekenntnisse bei den Kardashian Schwestern!

Einfacher Make-up Trick!

Kim Kardashian scheint sich von ihrer jüngsten Schwester Kylie Jenner so einiges abzugucken in letzter Zeit. Mit diesem Foto zeigt sie, dass auch dickere Lippen ohne Hyaloronsäure möglich sind. Wie? Ganz einfach durch Make-up. Eine Lipliner-Kontur am Rand des Mundes gesetzt und schon wirken die Lippen deutlich größer und praller. Auch Kylie ist ein großer Fan dieses einfachen Tricks, wie sie immer wieder auf Instagram beweist.