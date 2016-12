Kim Kardashian, Kylie Jenner und Co.: Die Business Welt der Kardashians

App-gefahren!

Was führen sie dieses Mal im Schilde? Reality-Star Kim Kardashian launcht ihre eigene neue Kim-App und gewährt ihren Fans damit noch mehr Einblicke in ihre Welt. Ihre App bietet – wie soll es auch ander sein - tägliche Updates aus ihrem Leben, Beauty-Tutorials, Styling-Tipps und sogar eine Live-Streaming Funktion, um ihren Followern noch näher zu sein. Doch auch ihre Schwestern Khloe und Kourtney, sowie die beiden Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner bringen ihre eigene App und eine neue Website mit brandaktuellen News auf den Markt. Die Schwestern sind ziemlich aufgeregt über die neuen Projekte. Kourtney postete dieses kurze Einführungsvideo auf Instagram und schrieb dazu: Ich kann es kaum glauben!! Meine offizielle App ist online. Ladet sie jetzt runter... oh, es geht los!“. Da kann man mal gespannt sein ob dieses neue Vorhaben der Erfolgsschwestern auch durch die Decke geht.