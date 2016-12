Kim Kardashian: Kein Playboy-Shooting für Kylie Jenner!

Streit der Schwestern!

Kim Kardashian hat als große Schwester gerne das Sagen, doch nun bahnt sich ein neuer Familien-Krieg an. Kylie Jenner will sich nämlich nicht weiter bevormunden lassen und als nächstes für den Playboy blank ziehen. Auch Kim stand vor Jahren bereits für das Männer Magazin vor der Kamera. Ist es also wirklich die Sorge um Kylie oder blanker Neid, dass sie ihrer kleinen Schwester solche Fotos nun verbietet? Eines steht jedenfalls fest: Auch Manager und Mutter Kris Jenner soll bei dem Shooting auf keinen Fall dabei sein, denn schon bei Kims Aufnahmen sei sie mächtig anstrengend gewesen.