Kim Kardashian & Kanye West: Schockdiagnose - ist das Baby in Gefahr?

Diabetes!

Kim Kardashian ist derzeit im 7. Monat schwanger, nicht mehr lange also bis Töchterchen North ein Brüderchen bekommt. Doch jetzt kam die Schocknachricht. Im aktuellsten Trailer zur kommenden Staffel „Keeping Up With The Kardashians“ erzählte Kim, dass sie möglicherweise unter einer Schwangerschaftsdiabetes leidet. Der Arzt zeigte sich ebenfalls besorgt, denn es sei wohl zu viel Flüssigkeit in ihrer Plazenta. Diabetes in der Schwangerschaft kann schädliche Auswirkungen auf das ungeborene Kind haben. Bei ihrer Tochter North, hatte Kim ebenfalls zu kämpfen und litt unter einer lebensbedrohlichen Schwangerschaftsvergiftung namens Präeklampsie. Die schlechten Neuigkeiten scheinen für die Reality-Queen kein Ende zu nehmen. Ihr Arzt bestätigte ihr auch, dass sie wohl erneut an dieser Erkrankung leiden könnte. Man kann nur hoffen, dass es Kim bald besser geht und sie am 1. Weihnachtstag einen gesunden Jungen zur Welt bringen wird.