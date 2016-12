Kim Kardashian: Kann sie keine Kinder mehr bekommen?

Schock!

Nach ihrer Tochter North war für Kim Kardashian und ihren Mann Kanye West immer klar, dass noch weitere Kinder folgen sollten, doch dieser Plan scheint nun ins Wanken zu kommen. In der neuen Folge von „Keeping up with the Kardashians“, die in der kommenden Woche ausgestrahlt wird, erfährt Kim, dass es mit einer weiteren Schwangerschaft Probleme geben könnte und sie vielleicht keine Kinder mehr bekommen kann. Ein Schock für das It-Girl! „Es gibt nichts auf der Welt, dass ich mehr will, als noch einmal schwanger zu sein.“, verrät Kim daraufhin in einem Interview. Ob sich dieser Traum noch erfüllen kann, wird man wohl in der nächsten Folge von „Kepping up with the Kardashians“ erfahren.