Kim Kardashian: Ist der neue platinblonde Look nun wirklich echt?

Kim ist wieder blond!

Schon öfter zeigte sich Kim Kardashian auf einmal mit blonden Haaren. Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass es sich nur um eine Perücke handelte. Hat sie dieses Mal nun ernst gemacht? So zeigt sie sich jedenfalls gerade auf Instagram bei der pariser Fashionweek und erinnert damit stark an ihre Schwester Khloe, die sich kürzlich auch wieder die Haare blondieren ließ. Ihren Fans gefällt der neue Look auf jeden Fall.