Kim Kardashian: Im sexy Mini-Dress unterwegs zur Ballett-Schule!

Kim Kardashians Tochter North West scheint am Ballett-Unterricht so richtig Spaß zu haben und wird regelmäßig von ihrer Mutter begleitet. Die wirkte allerdings mal wieder eher wie auf dem Weg zum roten Teppich. High Heels, Trenchcoat von Isabel Marant und ein enges kurzes Kleid vervollständigten ihren Look und brachten ihre Schwangerschaftskurven so richtig zur Geltung. Schwester Kourtney sah da schon lässiger aus. Sie präsentierte sich in schwarzer Leggings, Turnschuhen und weißem Crop Top. Alles in allem wohl der bequemere Look!