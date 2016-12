Kim Kardashian: Igitt!

Kims inniger Zungenkuss mit Kanye West!

Bereits ein Jahr ist es her, seitdem Kim Kardashian ihrem Kanye während einer opulenten Zeremonie am 24. Mai 2014 das Ja-Wort gab und nun, ein Jahr später, schwelgen die Beiden noch immer gern in Erinnerungen. Kim postete zahlreiche Bilder ihres besonderen Tages und vor allem dieses Foto sorgte bei ihren Fans für Furore. Kim und Kanye beim innigen Zungenkuss! Ja, das durfte natürlich nicht fehlen! Zu einem anderen Bild postete Kim: „Ich liebe diesen Mann so sehr. Fröhlichen Jahrestag, Baby!“. Was Kanye seiner Liebsten zu diesem Anlass schenkte, ist bisher noch nicht bekannt, doch erfahrungsgemäß dürfte es sich wohl mal wieder um etwas sehr teures und sehr ausgefallenes gehandelt haben. Vielleicht lüftet Kim dieses Geheimnis ja bald noch.