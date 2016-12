Kim Kardashian, George Clooney & Co gaben sich luxuriös das Ja-Wort

Die schönsten Promi-Hochzeiten des Jahres!

2014 hielt vor allem für Hochzeits-Fans so einiges parat und die Promis versuchten sich mit ihren Trauungen und Festen gegenseitig zu übertrumpfen. Den Auftakt gaben Kim Kardashian und Kanye West am 24. Mai. Kim trug ein Givenchy-Kleid von Designer Riccardo Tisci und ließ für ihre Hochzeit satte 15 Millionen Euro springen. Aber auch George Clooney und Amal Alamuddin standen dem Paar in Sachen Party in nichts nach. Gleich zweimal gaben sich die beiden an hochexkluisven Orten das Ja-Wort...