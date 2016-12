Kim Kardashian: Fieser Diss aus den eigenen Familien-Reihen!

Ist sie eine Psychopatin?

Oh oh, das könnte in der Familie Kardashian mal wieder für ordentlich Zündstoff sorgen. Kim Kardashians Bruder Rob postete nun dieses Foto und schrieb dazu: „Das ist meine Schwester Kim, die Schlampe aus dem Film „Gone Girl“. In dem Streifen geht es um eine Psychopathin, die untertaucht und aller Welt vorspielt, ihr Mann hätte sie umgebracht. Was er seinen Fans wohl damit sagen will? Merkwürdig ist auch, dass Rob alle anderen Bilder auf seinem Account gelöscht hat und nur dieses eine online ließ. Kim hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert, doch vielleicht sieht sie es ja nur als einen Scherz ihres Bruders an. Wenn ja, dann war es auf jeden fall ein sehr schlechter.