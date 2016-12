Kim Kardashian: Erstes Schwangerschafts-Nacktbild!

Runde Sache...

Angeblich würde sie ihre zweite Schwangerschaft nur vortäuschen, so lautet das Gerüchte, dass sich seit Wochen hält und Kim Kardashian das Leben schwer macht. Nun holt die werdende Mama aber zum Gegenschlag aus und das ganz typisch: Splitternackt! Dieser Schnappschuss sprengt gerade mal wieder ihre Wall und konnte innerhalb von nur 17 Stunden sagenhafte 1.6 Millionen Likes sammeln. In einer langen Ansprache an ihre Fans und Kritiker erklärt Kim, dass sie ihren Körper liebt, auch in der Schwangerschaft und auch mit ihren wachsenden Rundungen. Dieses Bild dürfte alle, die es bisher nicht geglaubt haben, also überzeugen: Ja! Die Reality-Queen bekommt wirklich ein zweites Baby! Keine Leihmutter, keine vorgetäuschte Schwangerschaft und vor allem keine Hemmungen.