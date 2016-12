Kim Kardashian: Erkrankung in der 37. Schwangerschaftswoche!

Ist sie in Gefahr?

Nicht nur um ihre Figur macht sie Reality-Queen Kim Kardashian in ihrer Schwangerschaft große Sorgen, sondern nun ist sie sogar auch noch krank geworden! „37 Woche x Nasennebenhöhlenentzündung x Grippe“, postet sie zu diesem neuesten Bild auf Instagram. Erst kürzlich machten schon besorgniserregende Gerüchte die Runde Kim könnte an Schwangerschaftsdiabetes leiden. Der Ehefrau von Kanye West scheint dieses Mal also wirklich nichts erspart zu bleiben, doch zum Glück rückt der Geburtstermin ja nun dichter. Zu Weihnachten soll ihr zweites Kind – ein Junge – dann das Licht der Welt erblicken. Da kann man ja nur hoffen, dass es Kim bis zur Geburt wieder besser geht.