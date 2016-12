Kim Kardashian: Endlich ist ihr Sohn da!

Details zur Geburt!

Eigentlich sollte das zweite Kind von Kim Kardashian und Kanye West eine kleine Weihnachtsüberraschung werden, doch so lange wollte sich ihr Sohn dann wohl doch nicht Zeit lassen. Am 05. Dezember erblickte der Kleine endlich das Licht der Welt und nun sickerten auch die ersten Details an die Öffentlichkeit. So ließ sich Kim extra im Krankenhaus in einem Luxus-Zimmer einquartieren und hatte laut einem Insider stark mit den Wehen zu kämpfen. „Sie hatte die letzten Tage große Angst, vor allem gestern, kurz bevor das Baby kam. Aber alles verlief nach Plan“, so die Quelle. Weiter ist bekannt, dass der Nachwuchs im Hause Kardashian zwei Vornamen bekommen soll, einer davon sogar mit familiärer Bedeutung. Robert Kardashian, Kims verstorbener Vater, soll so laut Spekulation der Namensgeber sein. Was für eine süße Geste...