Kim Kardashian: Ehemann Kanye West zeigt Nacktfotos von ihr!

Nur Haut und Kurven!

Kayne West scheint auf seine Frau Kim Kardashian mächtig stolz zu sein. Oder zu mindestens auf ihren Body. Via Twitter zeigte er nun diese Fotos von ihr und gratulierte damit zu 30 Millionen Followern. Kim unverhüllt und angeblich mal ohne Bildbearbeitung! So zeigt sie sich sonst wahrscheinlich nur ihrem Kanye im Schlafzimmer. Dass sie mit der Veröffentlichung dieser freizügigen Bilder allerdings kein Problem haben dürfte, kann man sich denken. Immerhin präsentierte sie sich in ähnlich aufreizender Pose bereits auf dem Cover des Paper Magazins. Dass bei dem Shooting aber mit Photoshop nicht gegeizt wurde, machte damals schnell die Runde bei den Fans. Vielleicht genau deswegen ein Grund für Kanye, die neuen Nacktaufnahmen zu posten. Seine Kim kann auch ohne Bildbearbeitungsprogramm durchaus sexy sein!