Kim Kardashian: Doppeltes Babyglück für Kimye?

Sind Zwillinge unterwegs?

Kim und Kanye West arbeiteten monatelang an weiterem Nachwuchs, doch nun könnte es für die beiden sogar gleich doppeltes Glück geben. Medienberichten zu Folge soll Kim mit Zwillingen schwanger sein! Die Gerüchteküche brodelt, denn zuvor räumte Kim bereits mit dem Gerücht auf, eine Leihmutter zu beschäftigen. Auf Twitter schrieb sie: „Wenn ich eine Leihmutter hätte, würde ich das auch sagen. Zum Glück brauch ich das nicht.“. Ist auch das Gerücht um eine Zwillingsgeburt also nur heiße Luft? Laut „NY Daily News“ meint eine Quelle: „Kim hat einigen Leuten erzählt, dass sie eine künstliche Befruchtung mit zwei befruchteten Eizellen durchführen ließ. Noch wartet sie jedoch ab, ob sich beide Eizellen einnisten und ihr Arzt grünes Licht gibt, bevor sie eine offizielles Statement abgibt.“. Da bleibt also nur abwarten!